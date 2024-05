fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Gabriel Jesus na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt to jedna z tych ekip, która chce postawić się w hiszpańskiej piłce takim gigantom jak FC Barcelona i Real Madryt. Tymczasem w mediach pojawiły się już doniesienia o graczach, mogących wzmocnić zespół z Wanda Metropolitano. Wyzwaniem może być znalezienie następcy Alvaro Moraty.

Fichajes.net ujawniło, że na liście życzeń Los Colchoneros znalazł się Gabriel Jesus. Notowania zawodnika w hierarchii w Arsenalu ostatnio spadły. Brazylijczyk nie jest pewny gry w szeregach Kanonierów. W związku z tym Mikel Arteta jest otwarty na ewentualną sprzedaż zawodnika, a także już rozważa, kim mógłby zastąpić brazylijskiego napastnika.

SSC Napoli też zainteresowane Brazylijczykiem

Chętne na transfer z udziałem Gabriela Jesusa ma być Atletico. Jasne jest jednak, że przedstawiciel La Liga nie jest jedynym klubem, który myśli o pozyskaniu Gabriela Jesusa. Oprócz sterników Atletico zainteresowanie zawodnikiem wykazali już też działacze SSC Napoli, mający świadomość tego, że niebawem z klubem może pożegnać się Victor Osimhen.

Gabriel Jesus trafił do Arsenalu w 2022 roku. Przed transferem do ekipy z Londynu zawodnikiem interesowały się takie ekipy jak: Chelsea, Juventus czy Real Madryt, W tym sezonie 27-latek wystąpił łącznie w 33 spotkaniach. Zdobył w nich osiem bramek, a także zaliczył siedem asyst. Kontrakty 64-krotnego reprezentanta Anglii z klubem z Premier League obowiązuje do 2027 roku.

