Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marco Reus

Borussia i Reus – piękna przygoda dobiega końca

Borussia Dortmund i Marco Reus potwierdzili – wygasający po sezonie kontrakt nie zostanie przedłużony. Legenda klubu z Signal Iduna Park. 48-krotny reprezentant Niemiec spędził w Dortmundzie pond 21 lat . Na to składa się okres juniorski i 12 lat kariery w dorosłym futbolu. W BVB rozegrał 424 spotkań, strzelił 168 goli i zanotował 128 asyst Licznik meczów może zatrzymać się na maksymalnie 429 pojedynkach. W Bundeslidze ekipa Edina Terzicia ma jeszcze trzy kolejki, natomiast jeżeli awansuje do finału Ligi Mistrzów, czekają ją jeszcze dwa starcia.

– Jestem niesamowicie wdzięczny i dumny z tego wyjątkowego czasu, który spędziłem w moim klubie, w Borussii Dortmund. Spędziłem tutaj ponad połowę mojego życia i cieszyłem się każdym dniem, choć oczywiście nie brakowało trudnych momentów. Już teraz wiem, że trudno będzie mi się pożegnać po zakończeniu sezonu. A jednak cieszę się, że jest teraz jasność i że możemy w pełni skoncentrować się na ostatnich meczach, które są tak ważne. Mamy przed sobą wielki cel i wszyscy razem chcemy go osiągnąć. Aby to zrobić, potrzebujemy każdego z naszych niesamowitych fanów, którym chciałbym serdecznie podziękować za ich niesamowite wsparcie przez lata – powiedział Reus w rozmowie z klubowymi mediami.

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q — Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024

Marco Reus występował w młodzieżowych drużynach BVB od 1995 do początku 2005 roku. Do Dortmundu powrócił w 2012 roku – został sprowadzony z Mönchengladbach. W 2013 roku dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w tym sezonie może powtórzyć ten wyczyn. W tym celu Borussia musi pokonać PSG. Do Paryża podopieczni Edina Terzicia jadą z jednobramkową zaliczką.