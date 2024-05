Independent Photo Agency Srl / Alamy, Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi i Robert Lewandowski

Lewandowski “nie może spać spokojnie”? Xavi odkłada rozmowy o Polaku

Girona – Barcelona to derby Katalonii i hit 34. kolejki La Liga. W sobotni wieczór na Estadi Montilivi dojedzie do pojedynku trzeciej drużyny ligowej stawki i aktualnego wicelidera. Obie ekipy walczą o wicemistrzostwo – podium wydaje się zapewnione, a strata do prowadzącego Realu jest już zbyt duża.

Dzień przed mecze odbyła się tradycyjna konferencja prasowa. Na pytania dziennikarzy odpowiadał Xavi. Trener Blaugrany wypowiedział się na jeden z najważniejszych tematów piątkowego spotkania. Był nim Robert Lewandowski. Co na temat polskiego napastnika mówił opiekun FCB?

– Krytyka? Robert Lewandowski musi zrozumieć, że nie ma w tym nic złego, jeżeli jeśli krytyka pochodzi od nas, a więc od sztabu szkoleniowego i trenera. Bardzo cenimy obecność Roberta. Natomiast decyzję w sprawie jego przyszłości podejmiemy po zakończeniu sezonu.

Ostatnie zdanie może dziwić, ponieważ polski napastnik już wielokrotnie twierdził, że nie zamierza zmieniać klubu w lecie. Tymczasem Xavi niejako podaje jego słowa w wątpliwość i sugeruje, że jeszcze nic nie zostało oficjalnie ustalone. Co wiemy w tej chwili? Kontrakt doświadczonego napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, a więc jeszcze dwa lata.

Lewandowski to najlepszy strzelca Barcelony (24 gole, w tym 16 w La Liga) i jeden z najpopularniejszych piłkarzy całego klubu. Trudno wyobrazić sobie Blaugranę bez polskiego snajpera.