Chelsea zwolni Mauricio Pochettino? Następca wytypowany

Roberto De Zerbi będzie jednym z głównych kandydatów na nowego trenera Chelsea, jeżeli Mauricio Pochettino zostanie zwolniony - poinformował Rudy Galetti. Nie wiadomo, jaką decyzję w sprawie Argentyńczyka podejmą włodarze The Blues.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Roberto De Zerbi obejmie Chelsea? Niepewna przyszłość Mauricio Pochettino

Chelsea w obecnym sezonie zawodzi i nie spełnia oczekiwań. Drużyna pod wodzą Mauricio Pochettino gra w kratkę, zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli Premier League, co oznacza, że najprawdopodobniej nie awansuje do europejskich pucharów. To pod znakiem zapytania stawia przyszłość argentyńskiego szkoleniowca. Ciężko jednak sobie wyobrazić, żeby 52-latek opuścił Stamford Bridge po zaledwie jednej kampanii.

Nie jest to jednak wykluczone, a według najnowszych informacji Rudy’ego Galettiego Chelsea w takim przypadku rozważy zatrudnienie Roberto De Zerbiego. Opiekun Brighton & Hove Albion to jeden z najbardziej rozchwytywanych szkoleniowców na rynku trenerskim. 44-letni Włoch w ostatnich tygodniach był łączony również z takimi klubami jak Manchester United, Bayern Monachium oraz FC Barcelona.

Mauricio Pochettino może więc obawiać się o swoją posadę. Zespół The Blues od momentu przybycia Argentyńczyka rozegrał 42 mecze, z czego wygrał 21, zremisował 9 i przegrał 12. 52-latek w przeszłości prowadził Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur, Southampton, a także Espanyol Barcelona. Największe sukcesy rzecz jasna święcił z paryską ekipą – wygrał mistrzostwo (2021/2022), puchar (2020/2021) oraz superpuchar (2020/2021).