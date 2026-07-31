Widzew zmieni skład na mecz z Wisłą Płock. Vuković zdradził

Widzew Łódź w pierwszym meczu nowego sezonu podzielił się punktami z Motorem Lublin i teraz w starciu z Wisłą Płock chce odnieść zwycięstwo. Trener Vuković zapowiada zmiany na to spotkanie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Vuko zapowiada zmiany na mecz z Wisłą Płock

Widzew Łódź w meczu pierwszej kolejki nowego sezonu podzielił się punktami z zespołem Motoru Lublin. Wynik 2:2 przed własną publicznością z pewnością nie jest zły, ale jednocześnie czuć spory niedosyt, gdyż gospodarze mogli to spotkanie wygrać. Niemniej na pierwsze trzy punkty liczą w najbliższym starciu z Wisłą Płock.

Nafciarze na inaugurację pokonali Raków, ale to wciąż gracze z Serca Łodzi są faworytem. Wszystko jednak wskazuje na to, że wystąpią oni w nieco innym składzie personalnym. Powiedział o tym sam Aleksandar Vuković na konferencji prasowej, ale nie przyznał rzecz jasna, o kogo konkretnie chodzi.

– Możliwe są zmiany, oczywiście nie powiem dokładnie, jakim składem wyjdziemy. Przewiduję jednak, że na pewno nie tym samym – powiedział Aleksandar Vuković na konferencji prasowej cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Większy akcent zwróciliśmy na to, że w meczu z Motorem mieliśmy dobre momenty, niektóre bardzo dobre, ale też bardzo duże przestoje, które chcemy wyeliminować z naszej gry. Nie chcemy tak wyglądać i grać tak jak na początku pierwszej i drugiej połowy. Na tym się głównie skupialiśmy – dodał.

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