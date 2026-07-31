Zmiana terminu meczu Górnik Zabrze – Wisła Kraków. Oficjalnie

11:55, 31. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Górnik Zabrze

Górnik Zabrze poinformował o zmianie terminu domowego meczu z Wisłą Kraków w PKO BP Ekstraklasie. Spotkanie zostało przełożone z soboty na niedzielę z uwagi na udział Zabrzan w eliminacjach Ligi Europy.

Michal Gasparik
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Europejskie puchary wpłynęły na ligowy terminarz

Górnik Zabrze oficjalnie potwierdził zmianę terminu drugiego domowego meczu w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie z Wisłą Kraków odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 20:15 na Arenie Zabrze im. Ernesta Pohla. Pierwotnie rywalizacja miała zostać rozegrana dzień wcześniej.

Zmiana jest związana z występami Górnika w eliminacjach Ligi Europy. Zabrzanie w III rundzie kwalifikacji zmierzą się z węgierskim Ferencvárosem. Pierwszy mecz odbędzie się 5 sierpnia w Budapeszcie, natomiast rewanż zaplanowano na czwartek 13 sierpnia w Zabrzu. Właśnie termin drugiego spotkania wpłynął na decyzję o przesunięciu ligowego pojedynku.

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Dodatkowy dzień przerwy ma pomóc drużynie w regeneracji po wymagającym meczu o awans do kolejnej rundy europejskich rozgrywek. Dla sztabu szkoleniowego będzie to także więcej czasu na przygotowanie zespołu do starcia z Wisłą Kraków po intensywnym tygodniu.

Przed Górnikiem niezwykle ważny okres sezonu. Rywalizacja z Ferencvarosem będzie miała ogromne znaczenie w walce o dalszą grę w europejskich pucharach w tym sezonie. Zwycięstwo w dwumeczu sprawi, że Trójkolorowi zapewnią sobie co najmniej grę w fazie ligowej Ligi Konferencji i wciąż będą się liczyli w grze o awans do Ligi Europy. Ponadto w losowaniu IV rundy eliminacji Ligi Europy będą rozstawieni. W analogicznej sytuacji w Lidze Konferencji uprzywilejowani już nie będą.