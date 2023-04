Chelsea jest już od sześciu spotkań bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Tymczasem na temat przyczyny braku zwycięstw głos zabrał menedżer The Blues.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Mnóstwo kłopotów ma ostatnio Chelsea

Mimo wielu gwiazd w składzie postawa The Blues pozostawia wiele do życzenia

Na temat swoich ostatnich działań z zawodnikami wypowiedział się Frank Lampad

“Zawodnikom brakuje pewności siebie”

Chelsea we wtorek wieczorem zmierzy się w rewanżowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Relaem Madryt. Do potyczki z przedstawicielem La Liga ekipa z Premier League podejdzie po remisie z Brighton Howe & Albion (2:2). Frank Lampard mówił natomiast ostatnio o stanie fizycznym i psychicznym swojego zespołu.

– Więcej czasu spędzałem na rozmowach i spotkaniach z zawodnikami niż na treningach. Zajęcia mijały dość szybko ze względu na zmęczenie zawodników. Zasadniczo rozmawiałem z zawodnikami indywidualnie. Kiedy będziemy mieli okazję, będziemy pracować nad fizyką. Myślę, że jest to dla nas ważne, ponieważ na tym poziomie musimy pracować do granic możliwości, a daleko nam do tego – mówił Anglik cytowany przez Evening Standard.

– Myślę, że niektórym zawodnikom brakuje pewności siebie, może się wydawać, że nie są głodni wygranej, jak przeciwnicy, ale ja tego nie czuję. Chcą odniesienia sukcesu jako gracze Chelsea – uzupełnił Lampard.

Pierwsze starcie The Blues z Królewskimi zakończyło się wiktorią hiszpańskiej drużyny (2:0. W pięciu ostatnich meczach między Chelsea a Realem dwa razy wygrał team z Hiszpanii, tyle samo zwycięstw zaliczyli londyńczycy i jedna potyczka zakończyła się remisem.

Czytaj więcej: Chelsea optymistycznie podchodzi do transferu skutecznego napastnika