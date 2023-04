PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen będzie łakomym kąskiem na rynku transferowym

Latem o sprowadzenie napastnika powalczą europejscy giganci

Wśród nich znajduje się między innymi londyńska Chelsea

Osimhen trafi do Premier League? Chelsea pewna swego

Chelsea bardzo optymistycznie podchodzi do ewentualnego transferu Victora Osimhena, a włodarze londyńskiego klubu są pewni, że mogą przekonać Nigeryjczyka do przeprowadzki na Stamford Bridge, nawet jeśli The Blues nie zakwalifikują się do przyszłej edycji Champions League – podaje “90min.com”.

Wszystko wskazuje na to, że Chelsea nie zagra w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie, ponieważ obecnie plasuje się na jedenastej pozycji w tabeli i traci aż siedemnaście punktów do miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów. Czym więc miałaby przekonać 24-latka? Najprawdopodobniej pieniędzmi.

Victor Osimhen może liczyć na oferty również od takich drużyn jak Manchester United, Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain. Snajper SSC Napoli podczas aktualnej kampanii strzelił 25 bramek i zaliczył 5 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 100 milionów euro.