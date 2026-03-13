Chelsea potwierdziła. Kluczowe wieści z klubu

14:51, 13. marca 2026
Michał Stompór
Chelsea oficjalnie potwierdziła. Reece James podpisał nowy kontrakt. To kluczowe wieści dla The Blues. Znamy warunki umowy.

Liam Rosenior (Chelsea - Burnley)
Na zdjęciu: Liam Rosenior (Chelsea - Burnley)

Chelsea informuje. Oficjalny komunikat

To, o czym spekulowano od dłuższego czasu, znalazło oficjalne potwierdzenie. Reece James związał się z Chelsea długoletnim kontraktem. Kapitan The Blues w tym sezonie prezentuje wysoką dyspozycję i jego postawa na boisku została nagrodzona nową umową.

– Jestem w siódmym niebie. Cieszę się, że przedłużyłem kontrakt – Chelsea znaczy dla mnie naprawdę wiele. Zawsze powtarzałem, że chcę spędzić tu najlepsze lata swojej kariery i szczerze wierzę, że mamy wszystko, czego potrzeba, by kontynuować dotychczasowe sukcesy – przyznał James w rozmowie z klubowymi mediami.

Poprzednie porozumienie obowiązywało do 30 czerwca 2028 roku, natomiast na mocy aktualnego kontraktu Anglik będzie związany z Londyńczykami przynajmniej do końca sezonu 2031/32.

David Ornstein dodaje, że warunki umowy obrońcy zostały dostosowane do „systemu wynagrodzeń opartego na premii”, który na Stamford Bridge przyjęto w maju 2022 r., a więc po zmianie właścicieli.

