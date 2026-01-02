Chelsea podjęła decyzję przed meczem z City. Trener już wybrany

Chelsea znalazła się w przejściowym momencie po nagłym rozstaniu z Enzo Mareską. Według angielskich mediów w najbliższym meczu z Manchesterem City drużynę poprowadzi dotychczasowy trener zespołu U21.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Stamford Bridge

Chelsea tymczasowo stawia na McFarlane przed meczem z Manchesterem City

Chelsea została zmuszona do szybkiego działania po odejściu Enzo Mareski, który zakończył pracę w klubie zaledwie osiemnaście miesięcy po podpisaniu długiego kontraktu. Decyzja zapadła kilka dni po meczu z Bournemouth i zaskoczyła nawet część osób wewnątrz klubu. Maresca opuszcza Stamford Bridge pół roku po wywalczeniu awansu do Ligi Mistrzów oraz zdobyciu Ligi Konferencji i Klubowych Mistrzostw Świata.

Chelsea nie zdąży wybrać nowego szkoleniowca przed wyjazdem na Etihad. Według informacji przekazanych przez Kierana Gilla, w niedzielnym spotkaniu z Manchesterem City zespół poprowadzi Calum McFarlane, trener drużyny do lat dwudziestu jeden. To on wystąpi także na przedmeczowej konferencji prasowej i wraz ze swoim sztabem odpowiada za przygotowanie pierwszego zespołu.

Calum McFarlane wróci więc na stadion Manchesteru City w wyjątkowo trudnych okolicznościach. Szkoleniowiec, podobnie jak wielu obecnych piłkarzy i pracowników Chelsea, ma przeszłość związaną z tym klubem. Tym razem stanie jednak przed jednym z najtrudniejszych wyzwań w swojej dotychczasowej karierze trenerskiej, prowadząc zespół w meczu ligowym z mistrzem Anglii.

Chelsea jednocześnie pracuje nad wyborem nowego menedżera. Najpoważniejszym kandydatem pozostaje Liam Rosenior, choć jego odejście ze Strasbourga wciąż nie zostało sfinalizowane. Jeśli rozmowy zakończą się powodzeniem, nowy trener mógłby zadebiutować w kolejnym ligowym spotkaniu z Fulham. Na razie jednak priorytetem jest przetrwanie trudnego wyjazdu do Manchesteru i uspokojenie atmosfery wokół klubu.

