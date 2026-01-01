Koniec! Sensacyjna zmiana trenera w Premier League!

13:31, 1. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Chelsea

Chelsea zmienia trenera! Klub w oficjalnym komunikacie poinformował, że Enzo Maresca zakończył swoją przygodę na Stamford Brigde.

Enzo Maresca (Chelsea)
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca (Chelsea)

Chelsea i Maresca kończą współpracę

Enzo Maresca nie wypełni kontraktu łączącego go z Chelsea. Chociaż umowa włoskiego trenera obowiązywała aż do 30 czerwca 2029 roku, The Blues po kilkunastu miesiącach szukają nowego szkoleniowca. Informacja o rozstaniu z 45-latkiem została potwierdzona przez władze stołecznej ekipy.

Klub piłkarski Chelsea i główny trener Enzo Maresca rozstali się. Podczas pracy w klubie Enzo poprowadził drużynę do sukcesów w Lidze Konferencji UEFA i Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA. Osiągnięcia te pozostaną ważną częścią najnowszej historii klubu i dziękujemy mu za jego wkład w rozwój klubu. Ponieważ przed drużyną nadal stoją kluczowe cele w czterech rozgrywkach, w tym kwalifikacje do Ligi Mistrzów, Enzo i klub uważają, że zmiana da drużynie największą szansę na powrót do formy w tym sezonie. Życzymy Enzo wszystkiego najlepszego na przyszłość – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Maresca poprowadził The Blues w 91 spotkaniach. Jego bilans to 55 zwycięstw, 15 remisów i 21 porażek. Włoch może pochwalić się zwycięstwem w Lidze Konferencji i triumfem w Klubowych Mistrzostwach Świata. Nie jest tajemnicą, że były opiekun Leicester City nie był w stanie znaleźć wspólnego języka z Behdadem Eghbalim, jednym z współwłaścicieli Chelsea.

Kto będzie jego następcą? Znamy nazwisko jednego z kandydatów.

