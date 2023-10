Jak donosi The Telegraph, Premier League prowadzi śledztwo w sprawie dwóch transferów Chelsea z 2013 roku. Wówczas The Blues sprowadzili z Anży Machaczkała Williana oraz Samuela Eto’o. Władze ligi sprawdzają, czy nie doszło wówczas do nielegalnych płatności na poczet Rosjan.

IMAGO / Claus Bergmann Na zdjęciu: Samuel Eto'o i Willian w barwach Chelsea

Jak poinformował The Telegraph, Chelsea jest obiektem śledztwa ze strony Premier League

Chodzi o dwa transfery sprzed dekady. The Blues kupili dwóch graczy od rosyjskiego klubu Anży Machaczkała

Liga sprawdza, czy nie doszło do nielegalnych przelewów na rosyjskie konta

Transfery Williana i Eto’o pod lupą Premier League

Nie milkną echa przeszłości Chelsea. Choć Roman Abramowicz sprzedał klub Toddowi Boehly’emu w poprzednim roku, kwestie rosyjskiego oligarchy wciąż nie zostały rozwiązane.

The Telegraph doniósł, że Premier League prowadzi obecnie śledztwo w sprawie The Blues. Jego przedmiotem są dwa transfery z 2013 roku. To wtedy londyńczycy sprowadzili z Anży Machaczkała dwóch zawodników. Willian kosztował ponad 35 milionów euro, a Samuel Eto’o trafił na Stamford Bridge jako wolny zawodnik. Zgodził się jednocześnie na diametralną obniżkę pensji. Władze ligi sprawdzają, czy dekadę temu Chelsea nie wykorzystała tych transakcji, by “po cichu” przelać pieniądze rosyjskim oligarchom. Na to wskazują bowiem pierwsze dane finansowe, które spłynęły do Premier League.

