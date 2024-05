Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real zagra w finale na Wembley, Ancelotti ocenił mecz z Bayernem

Nie milkną echa po wczorajszym spotkaniu Realu Madryt z Bayernem Monachium w ramach półfinału Ligi Mistrzów. Królewscy po dwóch bramkach Joselu wygrali 2:1, a w meczu nie brakowało kontrowersji. Po ostatnim gwizdku z mediami spotkał się Carlo Ancelotti, który ocenił wczorajsze zawody. Włoski trener zaskoczył swoim spojrzeniem na sytuację z anulowanym golem jego drużyny.

– Mieliśmy wiele, wiele problemów w tym sezonie. Nie tylko kontuzje Thibaut Courtois, Edera Militao i Davida Alaby, straciliśmy Viniciusa Juniora na dwa miesiące, tak samo Eduardo Camavingę oraz Aureliena Tchouameniego. Nigdy nie narzekaliśmy. Spójrz na nas teraz. Za nami kolejna magiczna noc. Zagraliśmy dzisiaj bardzo dobrze. Nikt się nie spodziewał, że przejdziemy do finału, ale piłkarze się nie poddali. Jestem im za to wdzięczny – powiedział Carlo Ancelotti na pomeczowej konferencji prasowej.

– Nie wiem, czy w tej sytuacji była pozycja spalona, ale sędzia gwizdnął, dlatego stanęliśmy i przestaliśmy grać. To wszystko. Bayern Monachium protestuje przeciwko zbyt szybkiemu odgwizdaniu spalonego? Dobrze, to my skarżymy się na cofniętą bramkę Nacho, bo Joshua Kimmich symulował. Odepchnął go, ale obaj się pchali – dodał włoski szkoleniowiec zespołu Los Blancos.