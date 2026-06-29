Chelsea usłyszała stanowcze „nie”. Transfer gwiazdy oddala się

14:16, 29. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Granit Xhaka nie trafi do Chelsea, przynajmniej na razie. Według „The Athletic” Sunderland odrzucił pierwszą ofertę londyńskiego klubu i nie zamierza sprzedawać swojego pomocnika.

Xabi Alonso
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Sunderland nie chce sprzedać Xhaki do Chelsea

Chelsea złożyła za 33-letniego Granita Xhakę ofertę opiewającą na osiem milionów funtów. Jak informuje „The Athletic”, propozycja została natychmiast odrzucona. Z kolei „talkSPORT” podaje, że Sunderland uznał ją za nie do zaakceptowania i przekazał Chelsea, że nie będzie rozważał kolejnych ofert za swojego zawodnika.

Zainteresowanie londyńczyków nie jest przypadkowe. Xhaka współpracował z Xabim Alonso w Bayerze Leverkusen i odegrał ważną rolę w sezonie zakończonym zdobyciem mistrzostwa Niemiec bez porażki. Teraz szkoleniowiec chce ponownie mieć do dyspozycji doświadczonego pomocnika, który mógłby wnieść do zespołu przywództwo oraz cenne doświadczenie.

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Sunderland nie zamierza jednak osłabiać drużyny. Xhaka dołączył do klubu dopiero przed poprzednim sezonem i szybko stał się jedną z kluczowych postaci zespołu. Według „The Sun” miał duży udział w udanej kampanii Sunderlandu zakończonej awansem do europejskich pucharów, dlatego jego wartość dla klubu jest znacznie wyższa niż zaproponowana kwota.

Obecnie stanowisko Sunderlandu pozostaje niezmienne. Klub nie zamierza sprzedawać Xhaki i nie planuje podejmowania negocjacji z Chelsea. Jeśli londyńczycy chcą sprowadzić szwajcarskiego pomocnika, będą musieli znacząco zmienić swoje podejście. Na ten moment transfer wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobny.

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