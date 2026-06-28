Arsenal może stracić gwiazdę. Niespodziewany zwrot akcji

Arsenal może podjąć jedną z najgłośniejszych decyzji w ostatnim czasie. Według doniesień z Anglii przyszłość Martina Odegaarda nie jest już tak pewna, jak wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Odegaard może opuścić Arsenal

Martin Odegaard ma za sobą rozczarowujący sezon w barwach Arsenalu. Norweg zdobył zaledwie jedną bramkę w rozgrywkach Premier League i dołożył siedem asyst. Po kontuzji nie odzyskał najwyższej formy, a jego miejsce w podstawowym składzie przestało być pewne.

Były skaut Mick Brown twierdzi, że odejście pomocnika tego lata jest realnym scenariuszem. W rozmowie z Football Insider podkreślił, że przed urazem Odegaard świetnie współpracował z Bukayo Saką, jednak później drużyna straciła tę jakość, a sam zawodnik nie wrócił już do swojej najlepszej dyspozycji. Według jego informacji Arsenal może rozważyć sprzedaż Norwega.

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Na sytuację kapitana wpływa również rosnąca konkurencja. Po sprowadzeniu Eberechiego Eze większa liczba minut na pozycji ofensywnego pomocnika ma przypadać właśnie nowemu zawodnikowi. To może sprawić, że Odegaard nie będzie chciał pogodzić się z rolą rezerwowego i zacznie szukać nowego klubu.

Sprzedaż reprezentanta Norwegii mogłaby zapewnić Arsenalowi dodatkowe środki na kolejne transfery. Londyńczycy chcą wzmocnić przede wszystkim ofensywę i sprowadzić klasowego napastnika oraz skrzydłowego. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Odegaarda pozostaje otwarta, a najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla dalszej kariery jednego z liderów Arsenalu.