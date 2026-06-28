Defensor Chelsea poprosił o zgodę na przejście do ligowego rywala

Malo Gusto jest zdecydowany, aby dołączyć do Manchesteru City. Prawy obrońca Chelsea może ponownie współpracować z Enzo Mareską - donosi serwis Foot Mercato.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Malo Gusto

Malo Gusto widzi siebie w Manchesterze City

Chelsea może stracić Malo Gusto podczas trwającego letniego okienka transferowego. 23-letni prawy obrońca wzbudza spore zainteresowanie na rynku, a dodatkowo sam jest otwarty na podjęcie nowego wyzwania. Władze londyńskiego klubu spodziewają się, że w najbliższym czasie na ich biurko wpłynie konkretna oferta za francuskiego defensora. Niewykluczone więc, że gigant ze Stamford Bridge będzie musiał rozważyć sprzedaż jednego ze swoich kluczowych zawodników.

Jak poinformował serwis „Foot Mercato”, propozycję za Malo Gusto przygotowuje m.in. Manchester City. Nowy szkoleniowiec ekipy Obywateli – Enzo Maresca – bardzo wysoko ceni umiejętności francuskiego wahadłowego. Obaj mieli już okazję współpracować w Chelsea, a włoski trener chciałby ponownie mieć go do swojej dyspozycji, tym razem na Etihad Stadium. Piłkarz podobno również jest zainteresowany takim ruchem i chętnie ponownie połączyłby siły z Mareską.

Trzynastokrotny reprezentant Trójkolorowych rozegrał dotychczas 134 spotkania w barwach drużyny The Blues, zdobywając 3 bramki i notując 17 asyst. Gusto w tym czasie wywalczył również dwa trofea – Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Wychowanek Olympique’u Lyon uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych bocznych defensorów występujących w Premier League. Jego wartość rynkowa jest obecnie szacowana na około 35 milionów euro.

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