Man City przechytrzy inne potęgi? Chce rozchwytywanego pomocnika

Ayyoub Bouaddi jest rozchwytywany na rynku transferowym. Jak donosi Fabrice Hawkins, Manchester City dołączył do wyścigu o podpis 18-letniego pomocnika.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi łączony z Manchesterem City

Ayyoub Bouaddi pokazuje się z bardzo dobrej strony podczas trwających mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zaledwie 18-letni pomocnik jest jedną z czołowych postaci reprezentacji Maroka, a jego znakomita postawa nie umyka uwadze największych europejskich klubów. Zainteresowanie utalentowanym zawodnikiem wykazują między innymi Real Madryt, Bayern Monachium, Chelsea, Arsenal oraz Manchester United, którzy od dłuższego czasu śledzą jego rozwój.

Jak poinformował Fabrice Hawkins, wymienionych gigantów może jednak uprzedzić Manchester City. Obywatele rozpoczynają nową erę pod wodzą Enzo Mareski, który wkrótce przejmie zespół po Pepie Guardioli.

Włoski szkoleniowiec bardzo wysoko ocenia umiejętności Bouaddiego i widzi w nim piłkarza mogącego w przyszłości odgrywać ważną rolę w środku pola. Lille jest gotowe sprzedać swojego wychowanka za kwotę od 70 do 100 milionów euro, choć jednocześnie liczy na to, że po transferze playmaker pozostanie jeszcze na rok w ekipie Mastifów w ramach wypożyczenia.

Urodzony we Francji pięciokrotny reprezentant Maroka jest uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych pomocników w Europie. W barwach LOSC Lille rozegrał już 63 mecze na boiskach Ligue 1 i zanotował dwie asysty. Mierzący 186 centymetrów zawodnik przeszedł wszystkie szczeble szkolenia w akademii francuskiego klubu. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Zdaniem serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa piłkarza wynosi obecnie około 50 milionów euro.

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