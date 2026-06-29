Legia sprzedaje piłkarza za ponad milion euro! Duże zaskoczenie

Legia Warszawa rozstaje się z obrońcą. Sergio Barcia na zasadach transferu definitywnego ma trafić do Bragi - informuje Piotr Kamieniecki. Wcześniej był wypożyczony do Las Palmas.

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Barcia opuszcza Legię. Duży zarobek

Legia Warszawa skupia się tego lata na transferach bezgotówkowych. Ma problemy finansowe, więc ogranicza się do ściągania zawodników, którzy nie mają ważnych kontraktów. Na tej zasadzie trafili już do niej Łukasz Zjawiński, Zoran Arsenić, Ivan Brkić oraz Robert Deziel Jr. Marek Papszun oczekuje kolejnych transferów i przede wszystkim wzmocnień środka pola, gdzie stracił już Juergena Elitima i Kacpra Urbańskiego.

W międzyczasie Legia pożegna się z kolejnym zawodnikiem. Do stolicy Polski nie wróci Sergio Barcia, który miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Las Palmas. Wydawało się, że klub z zaplecza La Ligi skorzysta z opcji wykupu za 1,5 mln euro, ale zamiast tego przystąpił do negocjacji. Konkretniejsza okazała się natomiast ekipa z Portugalii. Piotr Kamieniecki informuje, że defensor dołączy do SC Bragi. Będzie to transfer definitywny, w ramach którego Legia zarobi ponad milion euro.

🔜Sergio Barcia nie wróci już do Legii Warszawa. Piłkarz ma wylądować w portugalskiej Bradze. Transfer definitywny. Na stole oferta powyżej 1 mln euro. @sport_tvppl — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) June 29, 2026

Oferta wylądowała na stole, więc sprawa jest poważna. Legia nie przewidywała dotąd, że Barcia wróci do drużyny, ale szukała opcji na jego sprzedaż. Hiszpański defensor dołączył do warszawskiego klubu w 2024 roku i rozegrał w sumie 15 spotkań. Nie sprawdził się, więc trafił na wypożyczenie do Las Palmas, a teraz dołączy do Bragi.

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