PSG rzuca wyzwanie Liverpoolowi. Trwa walka o gwiazdora Bundesligi

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Yan Diomande może dołączyć do Paris Saint-Germain

Yan Diomande najprawdopodobniej opuści RB Lipsk podczas trwającego letniego okienka transferowego. 19-letni skrzydłowy chce zrobić kolejny krok w swojej karierze, dołączając do jednego z czołowych europejskich klubów. Od dłuższego czasu o sprowadzenie lewego napastnika zabiega Liverpool, jednak wiele wskazuje na to, że angielski gigant będzie musiał obejść się smakiem. Coraz więcej sygnałów sugeruje, iż Iworyjczyk obierze inny kierunek swojej piłkarskiej przyszłości.

Jak poinformował Fabrice Hawkins, Yan Diomande osiągnął bowiem porozumienie z Paris Saint-Germain w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Trzynastokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej miałby podpisać z mistrzem Francji pięcioletnią umowę. Teraz paryżanom pozostaje wypracowanie porozumienia z Lipskiem w sprawie kwoty transferu. Niemiecki klub oczekuje za swojego zawodnika od 120 do 150 milionów euro, dlatego negocjacje mogą okazać się wyjątkowo wymagające.

Diomande występuje w barwach drużyny Byków od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Red Bull Arenę z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. Mierzący 180 centymetrów skrzydłowy błyskawicznie stał się jedną z największych gwiazd zespołu Die Bullen. W minionym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a wartość rynkowa piłkarza jest szacowana na około 100 milionów euro.

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