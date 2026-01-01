Chelsea straciła cierpliwość. Enzo Maresca żegna się z klubem mimo obowiązującego kontraktu. Ben Jacobs ujawnia szczegóły relacji The Blues z już byłym szkoleniowcem.

Andrew Orchard sports photography/ Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca (Cardiff City - Chelsea)

Chelsea zdecydowała. Dlatego Maresca musiał odejść

Zwycięstwo w Lidze Konferencji, triumf w Klubowych Mistrzostwach Świat i… koniec. Chelsea postanowiła dokonać zmiany na stanowisku trenera – Enzo Maresca pożegnał się z pracą. The Blues opublikowali oficjalny komunikat, w którym poinformowali o rozstaniu ze szkoleniowcem. Dlaczego Włoch stracił posadę? Szczegóły zdradza Ben Jacobs.

– Jedną z głównych kwestii sporu między Mareską a sztabem medycznym klubu było to, że Chelsea nalegała, aby decyzje dotyczące obciążenia treningowego i dobrego samopoczucia zawodników były podejmowane niezależnie od menedżera – twierdzi redaktor GiveMeSport. – Maresce brakowało ochrony i czuł, że coraz większa ingerencja w jego pracę prowadzi do poważnych problemów z właścicielami– dodaje angielski dziennikarz.

Dodatkowo trener prowadził rozmowy z Manchester City, co zaskoczyło włodarzy klubu i miało prowadzić do rozkojarzenia Włocha. Nie bez znaczeni pozostaje fakt, iż kierownictwo londyńczyków odczuwało poważne zaniepokojenie wywołane wynikami drużyny. W meczach, w których stołeczna ekipa prowadziła, straciła aż 20 punktów.

Model pracy, który jest forsowany na Stamford Bridge, ma pozostać bez zmian. Dlatego w mediach pojawia się nazwisko właściwie tylko jednego kandydata następcy 45-latka.