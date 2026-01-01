Dlatego Maresca odchodzi z Chelsea. To główna przyczyna sporu

14:17, 1. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Ben Jacobs

Chelsea straciła cierpliwość. Enzo Maresca żegna się z klubem mimo obowiązującego kontraktu. Ben Jacobs ujawnia szczegóły relacji The Blues z już byłym szkoleniowcem.

Enzo Maresca (Cardiff City - Chelsea)
Obserwuj nas w
Andrew Orchard sports photography/ Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca (Cardiff City - Chelsea)

Chelsea zdecydowała. Dlatego Maresca musiał odejść

Zwycięstwo w Lidze Konferencji, triumf w Klubowych Mistrzostwach Świat i… koniec. Chelsea postanowiła dokonać zmiany na stanowisku trenera – Enzo Maresca pożegnał się z pracą. The Blues opublikowali oficjalny komunikat, w którym poinformowali o rozstaniu ze szkoleniowcem. Dlaczego Włoch stracił posadę? Szczegóły zdradza Ben Jacobs.

– Jedną z głównych kwestii sporu między Mareską a sztabem medycznym klubu było to, że Chelsea nalegała, aby decyzje dotyczące obciążenia treningowego i dobrego samopoczucia zawodników były podejmowane niezależnie od menedżera – twierdzi redaktor GiveMeSport. – Maresce brakowało ochrony i czuł, że coraz większa ingerencja w jego pracę prowadzi do poważnych problemów z właścicielami– dodaje angielski dziennikarz.

Dodatkowo trener prowadził rozmowy z Manchester City, co zaskoczyło włodarzy klubu i miało prowadzić do rozkojarzenia Włocha. Nie bez znaczeni pozostaje fakt, iż kierownictwo londyńczyków odczuwało poważne zaniepokojenie wywołane wynikami drużyny. W meczach, w których stołeczna ekipa prowadziła, straciła aż 20 punktów.

Model pracy, który jest forsowany na Stamford Bridge, ma pozostać bez zmian. Dlatego w mediach pojawia się nazwisko właściwie tylko jednego kandydata następcy 45-latka.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Chelsea
Chelsea przed kluczową decyzją. Dwa nazwiska na krótkiej liście
Enzo Maresca
Chelsea szuka nowego trenera. Skreśliła dwa wielkie nazwiska
Zawodnicy Chelsea
Sensacyjne wieści wokół Chelsea. Ten temat może podzielić kibiców