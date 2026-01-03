Cash z udanym powrotem do składu. Miał udział w sukcesie [WIDEO]

15:42, 3. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Matty Cash po jednomeczowej pauzie wrócił do składu Aston Villi. Ekipa z Birmingham pokonała Nottingham Forest, do czego przyczynił się reprezentant Polski.

Matty Cash
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Cash wraca, Aston Villa znowu wygrywa

W rywalizacji z Chelsea Matty Cash obejrzał piąta żółtą kartkę w tym sezonie, co oznaczało zawieszenie na hitowy pojedynek z Arsenalem. Aston Villa, osłabiona brakiem reprezentanta Polski i Boubacara Kamary, wysoko przegrała z Kanonierami (1:4). W starciu z Nottingham Forest Unai Emery mógł skorzystać z usług wspomnianego duetu.

Gospodarze zmagań w Birmingham otworzyli wynik dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Ollie Watkins zamknął podanie Morgana Rogersa i pokonał Johna Victora. Tuż po zmianie stron The Villans podwyższyli prowadzenie. Cash znalazł Johna McGinna, a ten strzałem bez przyjęcia zaskoczył brazylijskiego golkipera przyjezdnych.

W 73. minucie McGinn po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Tym razem Szkot wykorzystał dogranie Youriego Tielemansa i fatalne ustawienie Victora, który wyszedł daleko poza pole karne.

Aston Villa pokonała Nottingham Forest 3:1 i po 20 meczach ma na koncie 42 punkty. Podopieczni Emery’ego aktualnie zajmują 2. miejsce w tabeli Premier League.

Aston Villa – Nottingham Forest 3:1 (1:0)

Watkins 45+1′, McGinn 49′, 73′

