Matty Cash po jednomeczowej pauzie wrócił do składu Aston Villi. Ekipa z Birmingham pokonała Nottingham Forest, do czego przyczynił się reprezentant Polski.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Cash wraca, Aston Villa znowu wygrywa

W rywalizacji z Chelsea Matty Cash obejrzał piąta żółtą kartkę w tym sezonie, co oznaczało zawieszenie na hitowy pojedynek z Arsenalem. Aston Villa, osłabiona brakiem reprezentanta Polski i Boubacara Kamary, wysoko przegrała z Kanonierami (1:4). W starciu z Nottingham Forest Unai Emery mógł skorzystać z usług wspomnianego duetu.

Gospodarze zmagań w Birmingham otworzyli wynik dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Ollie Watkins zamknął podanie Morgana Rogersa i pokonał Johna Victora. Tuż po zmianie stron The Villans podwyższyli prowadzenie. Cash znalazł Johna McGinna, a ten strzałem bez przyjęcia zaskoczył brazylijskiego golkipera przyjezdnych.

Matty Cash z asystą! 😎 Aston Villa prowadzi już 2:0 z Nottingham Forrest 💪



W 73. minucie McGinn po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Tym razem Szkot wykorzystał dogranie Youriego Tielemansa i fatalne ustawienie Victora, który wyszedł daleko poza pole karne.

Aston Villa pokonała Nottingham Forest 3:1 i po 20 meczach ma na koncie 42 punkty. Podopieczni Emery’ego aktualnie zajmują 2. miejsce w tabeli Premier League.

Aston Villa – Nottingham Forest 3:1 (1:0)

Watkins 45+1′, McGinn 49′, 73′