Cash wraca, Aston Villa znowu wygrywa
W rywalizacji z Chelsea Matty Cash obejrzał piąta żółtą kartkę w tym sezonie, co oznaczało zawieszenie na hitowy pojedynek z Arsenalem. Aston Villa, osłabiona brakiem reprezentanta Polski i Boubacara Kamary, wysoko przegrała z Kanonierami (1:4). W starciu z Nottingham Forest Unai Emery mógł skorzystać z usług wspomnianego duetu.
Gospodarze zmagań w Birmingham otworzyli wynik dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Ollie Watkins zamknął podanie Morgana Rogersa i pokonał Johna Victora. Tuż po zmianie stron The Villans podwyższyli prowadzenie. Cash znalazł Johna McGinna, a ten strzałem bez przyjęcia zaskoczył brazylijskiego golkipera przyjezdnych.
W 73. minucie McGinn po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Tym razem Szkot wykorzystał dogranie Youriego Tielemansa i fatalne ustawienie Victora, który wyszedł daleko poza pole karne.
Aston Villa pokonała Nottingham Forest 3:1 i po 20 meczach ma na koncie 42 punkty. Podopieczni Emery’ego aktualnie zajmują 2. miejsce w tabeli Premier League.
Aston Villa – Nottingham Forest 3:1 (1:0)
Watkins 45+1′, McGinn 49′, 73′