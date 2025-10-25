Bruno Fernandes o swojej przyszłości. Padły jasne słowa

Bruno Fernandes mógł zmienić barwy klubowe, ale zdecydował się pozostać w Manchesterze United. Kapitan Czerwonych Diabłów w rozmowie z "BBC Sport" wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes: Do tego czasu nie będę rozmawiał z nikim

Przez długie tygodnie w mediach dyskutowało się na temat odejścia Bruno Fernandesa z Manchesteru United. Kapitan Czerwonych Diabłów był kuszony przez Saudyjczyków olbrzymim kontraktem. Finalnie do transferu nie doszło. Reprezentant Portugalii zdecydował się pozostać na Old Trafford, co bardzo uspokoiło drużynę prowadzoną przez Rubena Amorima.

Bruno Fernandes zdecydował się porozmawiać na temat swojej przyszłości w Manchesterze United. Pomocnik w rozmowie z „BBC Sport” zdradził, że świetnie się czuje na Old Trafford. Portugalski gwiazdor zaznaczył, że może rozpocząć negocjacje w sprawie potencjalnego transferu. Ale dopiero po nadchodzących mistrzostwach świata.

– Zawsze mówiłem, że czuję się tu dobrze. Chcę spełnić tutaj moje marzenia – powiedział Bruno Fernandes, cytowany przez portal „DevilPage”.

– Nie mogę mówić w imieniu klubu. Widziałem, że wiele osób mówi, że mam już porozumienie dotyczące transferu w następnym sezonie. Jeśli klub zawarł takie porozumienie, to nie zostało one zawarte ze mną. Nie rozmawiałem z nikim – kontynuował Portugalczyk.

– Mój agent również wie, jak pracuję. Jeśli chce ze mną rozmawiać, to może to zrobić po mistrzostwach świata. Do tego czasu nie będę rozmawiał z nikim – zaznaczył.

Bruno Fernandes dotychczas rozegrał 299 spotkań w koszulce Manchesteru United. Portugalczyk strzelił 100 goli oraz zaliczył 87 asyst.