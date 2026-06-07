FC Barcelona może pokonać Arsenal w walce o transfer. Duma Katalonii jest w tym momencie faworytem do pozyskania Castello Lukeby z RB Lipska - przekazuje "Mundo Deportivo".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Castello Lukeba blisko FC Barcelony. Arsenal zostaje w tyle

FC Barcelona w ostatnich miesiącach zmagał się ze sporymi problemami w defensywie. Nic dziwnego, że mistrzowie Hiszpanii myślą teraz o wzmocnieniu tej pozycji. Jak się okazuje, Duma Katalonii wytypowała już kandydata do transferu i zostawiła w tyle Arsenal. Serwis „Mundo Deportivo” zdradza, że Blaugrana zbliża się do pozyskania Castello Lukeby, który na co dzień broni barw RB Lipska.

Wspomniane źródło zaznacza, że FC Barcelona ostatnimi działaniami sprawiła, że jest bardzo bliska sprowadzenia Francuza. Arsenal również wykazywał poważne zainteresowanie defensorem Czerwonych Byków, ale nie byli na tyle zaangażowani. Duma Katalonii tym samym wyprzedziła mistrzów Premier League w rywalizacji o transfer młodzieżowego reprezentanta Trójkolorowych.

Castello Lukeba już od kilku okienek jest łączony z wielkimi zespołami. Dotychczas Francuz jednak pozostawał w RB Lipsku, ponieważ stale się tam rozwijał. Wydaje się, że tego lata jest idealny moment, aby zawodnik wykonał duży krok w sportowej karierze. Niewątpliwie transfer do FC Barcelony byłby dla środkowego obrońcy takim ruchem.

W poprzednim sezonie Castello Lukeba rozegrał 29 spotkań w koszulce RB Lipska. Francuski piłkarz zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.