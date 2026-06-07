Bayern Monachium zbliża się do wielkiego transferu z Premier League. Mistrzowie Niemiec zintensyfikowali działania mające na celu sprowadzenie Morgana Rogersa z Aston Villi - Christian Falk.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Morgan Rogers coraz bliżej Bayernu Monachium

Bayern Monachium rozegrał świetny sezon, ale do pełni szczęścia zabrakło triumfu w Lidze Mistrzów. Drużyna Vincenta Kompany’ego przestawiła cel na kolejny rok. A władze klubu zaczęły działać na rynku transferowym, aby ułatwić triumf. Jak poinformował Christian Falk, mistrzowie Niemiec są bliscy sprowadzenia Morgana Rogersa z Aston Villi.

Reprezentant Anglii od dawna znajduje się na radarze Bayernu Monachium. Niemiecki klub ostatnio bacznie przyglądał się sytuacji piłkarza, ale teraz ich prace zostały zintensyfikowane. Christian Falk zdradza, że Bawarczycy są faworytem do transferu, ale musi mieć na uwadze, że zawodnik The Villans znajduje się też na celowniku innych zespołów z Premier League.

Bayern Monachium ochoczo patrzy na angielskie rozgrywki. Transfer Michaela Olise sprawił, że Bawarczycy chętnie obserwują zawodników występujących w Premier League. Morgan Rogers nieprzypadkowo znalazł się na ich radarze, ponieważ jest jednym z najlepszych graczy ligi. Czas pokaże, czy mistrzowie Niemiec sięgną po reprezentanta Dumnych Synów Albionu.

Morgan Rogers w minionym sezonie rozegrał 55 spotkań w koszulce Aston Villi. Anglik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 14 trafień, a także zaliczył 12 asyst.