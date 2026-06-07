Gakpo nie dla Tottenhamu? Kolejny klub wykazuje zainteresowanie

16:38, 7. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Cody Gakpo jest coraz bliżej rozstania z Liverpoolem. Ostatnio Holender był łączony z Tottenhamem Hotspur. Teraz dowiadujemy się, że do walki o transfer włącza się również Aston Villa - donosi "TEAMtalk".

Cody Gakpo
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Aston Villa włącza się do walki o transfer Cody’ego Gakpo

Cody Gakpo nie zmieniał swojego zdania nawet po odejściu Arne Slota. Reprezentant Holandii wykazuje chęć zakończenia współpracy z Liverpoolem. Zawodnik jednak nie musi się martwić o znalezienie sobie nowego pracodawcy, ponieważ zgłosił się po niego kolejny klub. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że piłkarz The Reds znalazł się w kręgu zainteresowań Aston Villi.

The Villans zatem muszą stoczyć trudną walkę o transfer Cody’ego Gakpo. Holender jest także łączony z Tottenhamem Hotspur. Na ten moment trudno stwierdzić, który zespół jest bliżej wyciągnięcia zawodnika z Anfield Road. Na bardziej szczegółowe informacje trzeba będzie zapewne poczekać, ponieważ Liverpool nie będzie spieszył się z rozstaniem.

Cody Gakpo nie ma łatwo od momentu przeprowadzki do Premier League. Zawodnik Liverpoolu od wielu sezonów ma problem z ustabilizowaniem formy na dłuższą metę. Reprezentant Oranje przeplata dobre i złe występy. Być może zmiana barw klubowych pozwoli Holendrowi wydobyć z siebie wszystko, co ma najlepsze w swoim zanadrzu.

W poprzednim sezonie Cody Gakpo rozegrał 52 spotkania w koszulce Liverpoolu. Holender zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.

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