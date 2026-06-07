Lewandowski powinien wzmocnić tego giganta. „To sytuacja win-win”

Robert Lewandowski poszukuje nowego pracodawcy. Giuseppe Rossi na łamach "Ozoon" ujawnił, że widziałby Polaka w Manchesterze United. Były włoski piłkarz uważa, że byłoby to dobre dla każdej ze stron.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Giuseppe Rossi nie ma wątpliwości. Robert Lewandowski powinien trafić do Manchesteru United

Robert Lewandowski oficjalnie rozstał się już z FC Barceloną. Teraz kapitan reprezentacji Polski poszukuje nowego pracodawcy. Pojawiło się mnóstwo zespołów, z którymi jest łączony napastnik, ale większość fanów chciałoby zobaczyć naszą gwiazdę w Manchesterze United. O możliwym transferze pozytywnie się wypowiadał sam Rio Ferdinand.

Ostatnio na łamach „Ozoon” ukazała się rozmowa z Giuseppe Rossim, byłym napastnikiem Manchesteru United. Włoch nigdy nie krył się z sympatiami do angielskiego klubu i również chciałby zobaczyć Roberta Lewandowskiego na Old Trafford. 39-latek uważa, że Polak pomógłby Benjaminowi Sesko jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła.

– Robert Lewandowski do Manchesteru United? Tak, czemu nie? Oczywiście, że Lewandowski byłby wielkim atutem dla młodych zawodników, wnosząc swoje doświadczenie i wiedzę, jeśli chodzi o grę na najwyższym poziomie – powiedział Giuseppe Rossi.

– Benjamin Sesko jest młodym, rozwijającym się zawodnikiem, więc posiadanie w zespole kogoś takiego jak Lewandowski tylko by się mu przysłużyło. Nie ma się nad czym zastanawiać. Ma wspaniałe CV i w przypadku krótkoterminowego kontraktu to sytuacja win-win – dodał.

Na ten moment Manchester United jeszcze nie zaczął spoglądać w kierunku Roberta Lewandowskiego. Polscy kibice z pewnością chcieliby zobaczyć kapitana naszej kadry na boiskach Premier League.