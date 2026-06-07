Lewandowski powinien wzmocnić tego giganta. „To sytuacja win-win”

19:18, 7. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ozoon

Robert Lewandowski poszukuje nowego pracodawcy. Giuseppe Rossi na łamach "Ozoon" ujawnił, że widziałby Polaka w Manchesterze United. Były włoski piłkarz uważa, że byłoby to dobre dla każdej ze stron.

Robert Lewandowski
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Giuseppe Rossi nie ma wątpliwości. Robert Lewandowski powinien trafić do Manchesteru United

Robert Lewandowski oficjalnie rozstał się już z FC Barceloną. Teraz kapitan reprezentacji Polski poszukuje nowego pracodawcy. Pojawiło się mnóstwo zespołów, z którymi jest łączony napastnik, ale większość fanów chciałoby zobaczyć naszą gwiazdę w Manchesterze United. O możliwym transferze pozytywnie się wypowiadał sam Rio Ferdinand.

Ostatnio na łamach „Ozoon” ukazała się rozmowa z Giuseppe Rossim, byłym napastnikiem Manchesteru United. Włoch nigdy nie krył się z sympatiami do angielskiego klubu i również chciałby zobaczyć Roberta Lewandowskiego na Old Trafford. 39-latek uważa, że Polak pomógłby Benjaminowi Sesko jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła.

Robert Lewandowski do Manchesteru United? Tak, czemu nie? Oczywiście, że Lewandowski byłby wielkim atutem dla młodych zawodników, wnosząc swoje doświadczenie i wiedzę, jeśli chodzi o grę na najwyższym poziomie – powiedział Giuseppe Rossi.

Benjamin Sesko jest młodym, rozwijającym się zawodnikiem, więc posiadanie w zespole kogoś takiego jak Lewandowski tylko by się mu przysłużyło. Nie ma się nad czym zastanawiać. Ma wspaniałe CV i w przypadku krótkoterminowego kontraktu to sytuacja win-win – dodał.

Na ten moment Manchester United jeszcze nie zaczął spoglądać w kierunku Roberta Lewandowskiego. Polscy kibice z pewnością chcieliby zobaczyć kapitana naszej kadry na boiskach Premier League.

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