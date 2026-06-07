Manchester United szykuje wielki powrót. Transfer wisi w powietrzu

20:52, 7. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Manchester Evening News

Manchester United chce wzmocnić pozycję bramkarza. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą sięgnąć po swojego wychowanka. Na celowniku znalazł się Sam Johnstone z Wovlerhampton Wanderers - donosi "Manchester Evening News".

Michael Carrick
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Sam Johnstone łączony z powrotem do Manchesteru United

Manchester United dokona zmian na pozycji bramkarza. O ile pozycja Senne Lammensa nie ulegnie zmianie, o tyle klub chce się pozbyć Altaya Bayindira oraz Andre Onanę. Czerwone Diabły rozglądają się za nowym golkiperem i wytypowali już jedną z opcji. Serwis „Manchester Evening News” zdradza, że zespół z Old Trafford myśli o powrocie Sama Johnstone’a z Wolverhampton Wanderers.

Angielski bramkarz zaliczył spadek z Premier League ze swoim obecnym pracodawcą. Manchester United ma tego świadomość i liczy, że zawodnik będzie dostępny za promocyjną cenę. Kontrakt golkipera z Wolves obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, więc Czerwone Diabły i tak będą musiały wyłożyć pieniądze na stół, aby sprowadzić 33-latka.

Sam Johnstone jest wychowankiem Manchesteru United, ale nigdy nie zdołał przebić się do ich pierwszego składu. Czerwone Diabły lubią wyciągać pomocną dłoń do swoich byłych graczy, którzy mają problem w klubie. Tak było niegdyś z Tomem Heatonem, który nie mógł znaleźć nowego zespołu, ale jego macierzysta drużyna wyciągnęła pomocną dłoń. Czas pokaże, czy bramkarz Wolves wróci na Old Trafford.

W minionym sezonie Sam Johnstone rozegrał 17 spotkań między słupkami Wolverhampton Wanderers. Anglik zdołał dwukrotnie zakończyć mecz z czystym kontem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości