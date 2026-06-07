Manchester United chce wzmocnić pozycję bramkarza. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą sięgnąć po swojego wychowanka. Na celowniku znalazł się Sam Johnstone z Wovlerhampton Wanderers - donosi "Manchester Evening News".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Sam Johnstone łączony z powrotem do Manchesteru United

Manchester United dokona zmian na pozycji bramkarza. O ile pozycja Senne Lammensa nie ulegnie zmianie, o tyle klub chce się pozbyć Altaya Bayindira oraz Andre Onanę. Czerwone Diabły rozglądają się za nowym golkiperem i wytypowali już jedną z opcji. Serwis „Manchester Evening News” zdradza, że zespół z Old Trafford myśli o powrocie Sama Johnstone’a z Wolverhampton Wanderers.

Angielski bramkarz zaliczył spadek z Premier League ze swoim obecnym pracodawcą. Manchester United ma tego świadomość i liczy, że zawodnik będzie dostępny za promocyjną cenę. Kontrakt golkipera z Wolves obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, więc Czerwone Diabły i tak będą musiały wyłożyć pieniądze na stół, aby sprowadzić 33-latka.

Sam Johnstone jest wychowankiem Manchesteru United, ale nigdy nie zdołał przebić się do ich pierwszego składu. Czerwone Diabły lubią wyciągać pomocną dłoń do swoich byłych graczy, którzy mają problem w klubie. Tak było niegdyś z Tomem Heatonem, który nie mógł znaleźć nowego zespołu, ale jego macierzysta drużyna wyciągnęła pomocną dłoń. Czas pokaże, czy bramkarz Wolves wróci na Old Trafford.

W minionym sezonie Sam Johnstone rozegrał 17 spotkań między słupkami Wolverhampton Wanderers. Anglik zdołał dwukrotnie zakończyć mecz z czystym kontem.