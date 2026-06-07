Manchester United rusza po piłkarza Barcelony! Transfer nabiera tempa

15:24, 7. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Manchester United może sięgnać po piłkarza FC Barcelony. Marc Casado znalazł się na celowniku Czerwonych Diabłów, którzy badają możliwość pozyskania pomocnika - informuje "TEAMtalk".

Michael Carrick
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Marc Casado wzbudza zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United za wszelką cenę chce latem dokonać zmian w środku pola. Już wiemy, że wkrótce na Old Trafford zawita Ederson. To nie będzie koniec wzmocnień w pomocy. Serwis „TEAMtalk” zdradza, że Czerwone Diabły badają możliwość przeprowadzenia głośnego transferu. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Marc Casado z FC Barcelony.

Hiszpański pomocnik ogłosił, że chce zmienić otoczenie. Manchester United ma tego świadomość i wie, że z potencjalnym transferem nie miałby problemu. Kłopoty mogłaby stanowić jedynie konkurencja. Zawodnik Dumy Katalonii znajduje się także innym zespołów z Premier League. W tym Brighton & Hove Albion.

Marc Casado ma za sobą kiepskie miesiące. Hiszpan stracił uznanie w oczach Hansiego Flicka, przez co rzadko pojawiał się na boisku. Nieprzypadkowo zatem zawodnik myśli o zmianie barw klubowych. Transfer do Manchesteru United byłby wielkim wydarzeniem. Anglicy jednak mają na oku też innych pomocników i wydaje się, że gracz Blaugrany nie jest traktowany priorytetowo.

W poprzednim sezonie Marc Casado rozegrał 34 spotkania w koszulce FC Barcelony. Hiszpan nie zdołał wpisać się na listę strzelców i może się pochwalić tylko jedną asystą.

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