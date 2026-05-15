Bayern Monachium przyspiesza działania na rynku transferowym i jest coraz bliżej sprowadzenia Anthony’ego Gordona z Newcastle United latem. Wieści ujawnił talkSPORT.

Bayern szykuje ofensywną bombę transferową. Padła ogromna kwota

Bayern Monachium ma być coraz bliżej hitowego transferu Anthony’ego Gordona. Jak informuje talkSPORT, mistrzowie Niemiec osiągnęli już wstępne porozumienie z reprezentantem Anglii w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy działaczami Bayernu a Newcastle United dotyczące kwoty transferu.

Według informacji przekazanych przez źródło, klub z Premier League oczekuje za swojego zawodnika mniej więcej 85 milionów euro. Negocjacje mają być kontynuowane w najbliższych tygodniach, a sam transfer planowany jest na letnie okno transferowe.

Gordon od dłuższego czasu znajduje się na radarze największych europejskich klubów, jednak to Bayern miał wykonać najbardziej konkretne kroki. Władze bawarskiego klubu szukają ofensywnych wzmocnień przed kolejnym sezonem i widzą w Angliku zawodnika, który może znacząco zwiększyć jakość ataku.

25-letni skrzydłowy występuje w drużynie z St, James Park od stycznia 2023 roku. W październiku 2024 roku przedłużył swój kontrakt z klubem, a obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2030 roku. Mimo długoterminowego kontraktu Sroki mogą rozważyć sprzedaż zawodnika, jeśli Bayern spełni ich oczekiwania finansowe.

Gordon ma za sobą bardzo udany sezon. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 46 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst. Dobra forma ofensywnego piłkarza sprawiła, że znalazł się w gronie najbardziej rozchwytywanych piłkarzy Premier League.