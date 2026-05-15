Manchester United i Chelsea celują w transfer. Nazwisko zaskakuje

Manchester United i Chelsea obserwują sytuację Andera Barrenetxei z Realu Sociedad. Hiszpański skrzydłowy znalazł się na liście potencjalnych celów transferowych.

fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Anglicy szukają okazji na rynku transferowym

Manchester United oraz Chelsea mogą wkrótce stoczyć rywalizację o transfer Andera Barrenetxei. Jak informuje „Marca”, oba kluby Premier League są zainteresowane sprowadzeniem skrzydłowego Realu Sociedad podczas najbliższego letniego okna transferowego.

Według informacji przekazanych przez źródło, angielskie zespoły postrzegają 24-letniego zawodnika jako bardzo interesującą opcję do poszerzenia kadry. Zarówno Manchester United, jak i Chelsea mają szukać graczy, którzy mogliby pełnić ważną rolę rotacyjną, ale jednocześnie nie wymagaliby ogromnych wydatków transferowych.

Barrenetxea ma wpisywać się właśnie w taki profil piłkarza. Skrzydłowy od kilku sezonów regularnie występuje w pierwszym zespole Realu Sociedad i jest ceniony za dynamikę, szybkość oraz dużą aktywność w ofensywie. Chociaż nie należy do największych gwiazd La Liga, jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście transferu do silniejszego klubu.

„Marca” podkreśla, że zarówno Chelsea, jak i Manchester United analizują możliwość sprowadzenia zawodnika jeszcze przed startem nowego sezonu. Na ten moment nie pojawiły się jednak informacje o oficjalnych ofertach skierowanych do hiszpańskiego klubu.

W obecnym sezonie Barrenetxea rozegrał 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. Liczby nie są imponujące, jednak oba kluby mają dostrzegać w piłkarzu potencjał do dalszego rozwoju oraz wartościowego uzupełnienia składu.

Rynkowa wartość zawodnika Basków wynosi mniej więcej 18 milionów euro. Taka kwota może sprawić, że transfer będzie atrakcyjną opcją dla klubów, które chcą rozsądnie gospodarować budżetem podczas letniego okna transferowego.