Barcelona spotka się w sprawie hitowego transferu. Duet marzeń z Yamalem

09:37, 15. maja 2026
Jakub Boroń
Barcelona ma już pracować nad letnim transferem nowego napastnika. Na liście Deco znalazł się Joao Pedro, który w klubie uchodzi za idealnego partnera dla Lamine Yamala - informuje El Nacional.

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona szuka napastnika pod Lamine Yamala

FC Barcelona rozpoczęła działania przed letnim oknem transferowym. Według najnowszych informacji przedstawiciele katalońskiego klubu mieli spotkać się w Londynie w sprawie Joao Pedro.

W rozmowach miał uczestniczyć Deco. Celem Barcelony jest sprowadzenie nowego napastnika do projektu na sezon 2026/2027. Klub nie szuka jednak wyłącznie zawodnika od zdobywania bramek. Priorytetem ma być gracz, który dobrze połączy się na boisku z Lamine Yamalem.

Joao Pedro pasuje do planu Barcelony

Joao Pedro zyskuje coraz mocniejszą pozycję w planach Barcelony. W klubie mają uważać, że jego profil dobrze odpowiada potrzebom drużyny. Brazylijczyk wyróżnia się mobilnością, umiejętnością gry kombinacyjnej i dobrym rozumieniem boiskowych sytuacji. To cechy, które mogą pomóc w jeszcze lepszym wykorzystaniu potencjału Yamala na prawym skrzydle.

Barcelona chce zbudować bardziej dynamiczny atak. Dlatego nowy napastnik ma nie tylko kończyć akcje, ale też otwierać przestrzenie, schodzić do rozegrania i współpracować z młodym Hiszpanem.

