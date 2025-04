Azja wzywa Manchester United. To klucz do odbudowy?

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United z zaplanowanym tournee po Azjii

Manchester United wygląda na to, że po słabym sezonie w swoim wykonaniu, nie będzie miał zbyt dużo czasu na odpoczynek. ESPN przekazał konkretne wiadomość na temat planów na okres przygotowawczy ekipy z Old Trafford.

Źródło ujawniło, że zaraz po zakończeniu rozgrywek Premier League angielska ekipa ma się udać na tournee po Azji, mając rozegrać mecze w Kuala Kumpur oraz w Honk Kongu, mierząc się przeciwko drużynie gwiazd Azji Południowo-Wschodniej.

Pierwszy z dwóch meczów zaplanowany został na 28 maja, czyli zaledwie trzy dni po spotkaniu ligowych z Aston Villa. Według informacji ESPN dochód z tego typu trasy ma wynieść mniej więcej 10 milionów euro.

– Tournee zapewni znaczące dodatkowe dochody, co wzmacnia klub i pozwala nam nadal inwestować w sukcesy na boisku – rzekł Omar Berrada, będący dyrektorem generalnym Man Utd.

– Stwarza to również wyjątkową okazję do współpracy z cennymi partnerami handlowymi i pogłębienia naszych relacji z kibicami w Azji i Stanach Zjednoczonych – dodał działacz.

Tymczasem po zakończeniu tournee niektórzy zawodnicy będą musieli dołączyć do swoich reprezentacji, które w dniach od 2 do 10 czerwca będą miały swoje obowiązki. Angielski klub latem udać się też na tournee do Stanów Zjednoczonych, które zacznie się 22 lipca. W jego trakcie Czerwone Diabły mają rozegrać trzy spotkania. Nowy sezon Premier League wystartuje z kolei 16 sierpnia.

