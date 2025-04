35 milionów euro na stole. Bayern zaszachuje Real Madryt?

fot, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Milos Kerkez może zamienić Bournemouth na Bayern Monachium

Bayern Monachium może w trakcie letniego okna transferowego zmienić się na kilku pozycjach, mając oczywiście na uwadze skład personalny drużyny. W kontekście wzmocnień giganta Bundesligi nie brakuje spekulacji. Tymczasem interesujące wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że na celowniku ekipy z Monachium znalazł się Milos Kerkez. Do tej pory zawodnik był najczęściej łączony z przeprowadzką do Realu Madryt. Okazuje się jednak, że nie tylko gigant La Liga ma zamiar dopiąć transfer z udziałem gracza. Bayern też ma chrapkę na 21-latka, który wyróżnia się dojrzałą postawą na boisku i bardzo dobrym przygotowaniem motorycznym.

Fichajes.net ujawnia, że niemiecki klub ostatnio zintensyfikował swoje działania w sprawie pozyskania Kerkeza. Zawodnik ma co prawda kontrakt ważny z Bournemouth do końca czerwca 2028 roku. 23-krotny reprezentant Węgier możliwe jednak, że już latem zmieni pracodawcę. Chociaż ruch do tanich nie będzie należał. Zawodnik jest wyceniany na mniej więcej 35 milionów euro.

W tej kampanii lewy defensor wystąpił jak na razie w 34 meczach, notując w nich dwa trafienia i sześć kluczowych ponad. Na boisku zawodnik spędził blisko trzy tysiące minut. Do angielskiego klubu trafił z kolei w lipcu 2023 roku z AZ Alkmaar za blisko 18 milionów euro.

