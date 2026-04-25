Arsenal wraca na zwycięską ścieżkę i odpowiada Manchesterowi City [WIDEO]

20:28, 25. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Canal+ Sport

Arsenal w sobotę mierzył się w Premier League z Newcastle United. Kanonierzy odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo (1:0) i wciąż liczą się w walce z Manchesterem City o mistrzostwo kraju.

Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal lepszy od Newcastle! Walka o mistrzostwo Premier League nabiera tempa

Spotkanie Arsenalu kończyło sobotnie zmagania w ramach 34. kolejki rozgrywek Premier League. Tego dnia podopieczni Mikela Artety mierzyli się przed własną publicznością z Newcastle United. Kanonierzy musieli wreszcie odnieść zwycięstwo, aby wciąż liczyć się w walce o tytuł mistrza kraju. Ostatnie kiepskie wyniki sprawiły, że Manchester United zepchnął londyńczyków z fotelu lidera.

Rywalizacja na Emirates Stadium wyśmienicie rozpoczęła się dla gospodarzy, którzy już w 9. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Eberechi Eze, który popisał się fantastycznym uderzeniem.

Szybki gol sprawił, że Kanonierzy powoli zaczęli chować się za gardą. Newcastle United zaczęło przeważać i tworzyć więcej okazji bramkowych, ale na nic się to zdało. Zespół Mikela Artety schodził zatem na przerwę z jednobramkową przewagą.

Po przerwie oglądaliśmy równie ciekawe widowisko. Stroną atakującą od początku zaczął być Arsenal. Jednak z biegiem minut Newcastle United zaczęło coraz bardziej ryzykować, przez co goście narażali siebie na kontrataki. Kanonierzy mieli swój plan na ten mecz i tego trzymali się do ostatniego gwizdka. Wynik nie uległ już zmianie i tym samym londyńczycy odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo i wciąż grożą Manchesterowi City w walce o tytuł mistrza Premier League.

Arsenal już w środe przystąpi do rywalizacji w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Newcastle United natomiast za tydzień zmierzy się z Brighton & Hove Albion.

Arsenal – Newcastle United 1:0

Eze (9′)

