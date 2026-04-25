Ruben Amorim podjął decyzję. Jasny plan Portugalczyka

Ruben Amorim w połowie sezonu został zwolniony z Manchesteru United. Portugalski menedżer nie planuje objęcia nowej drużyny w kolejnej kampanii - donosi "A Bola".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Roczna przerwa Rubena Amorima w karierze

Ruben Amorim został szkoleniowcem Manchesteru United w listopadzie 2024 roku. Pierwszy sezon Portugalczyka na Old Trafford zakończył się dużym rozczarowaniem, a Czerwone Diabły” zajęły dopiero 15. miejsce w tabeli Premier League. Wynik ten był jednym z najgorszych w historii klubu.

Przed sezonem 2025/2026 władze United zdecydowały się na ofensywę transferową, wydając około 200 milionów euro na wzmocnienia. Mimo tego zespół nie poprawił swojej dyspozycji, a wyniki pozostawały dalekie od oczekiwań. W efekcie w styczniu zapadła decyzja o zakończeniu współpracy z portugalskim szkoleniowcem.

41-letni trener podjął niespodziewaną decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Jak informuje „A Bola”, Portugalczyk nie poprowadzi żadnego zespołu w sezonie 2026/2027 i zamierza zrobić roczną przerwę od pracy w futbolu. Decyzja nie wynika jednak z braku ofert. Według portugalskich mediów, szkoleniowiec uznał, że po latach intensywnej pracy na najwyższym poziomie potrzebuje czasu na spokojne przemyślenie kolejnego kroku w karierze.

Przed pracą w Manchesterze United Amorim prowadził Sporting Lizbona, SC Braga oraz Casa Pia. W jego zespołach charakterystycznym znakiem rozpoznawczym jest system gry 3-4-2-1.