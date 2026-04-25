Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

150 milionów funtów. Tyle Manchester United musi zapłacić Chelsea za Cole’a Palmera

Manchester United od dawna interesuje się wielkim transferem w postaci Cole’a Palmera. Reprezentant Anglii ostatnio odniósł się do tych dywagacji. Teraz natomiast „Caught Offside” przekazuje przełomowe informacje w tej sprawie. Otóż Chelsea wyceniła swoją gwiazdę na 150 milionów funtów. Taka kwota sprawia, że Czerwone Diabły niemal na pewno wycofują się z walki o 23-latka.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United nie zgodzi się na tak ogromny wydatek. Wycena Cole’a Palmera jest zbyt wysoka i transfer gwiazdy Chelsea zapewne nie dojdzie do skutku. Czerwone Diabły będą miały latem ograniczonym budżet przez ostatnie cięcia. Władze klubu zatem nie będą takie rozrzutne, ostrożnie podchodząc do zbliżającego się okienka.

Chelsea natomiast nie wyobraża sobie życia bez Cole’a Palmera. Tak ogromna wycena ma odstraszyć zainteresowane strony. Mało jest prawdopodobne, aby reprezentant Anglii po sezonie opuścił Stamford Bridge. Jego przyszłość zapewne wciąż będzie pisana w londyńskich barwach.

Cole Palmer w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce Chelsea. Anglik zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył trzy asysty. Umowa pomocnika z The Blues natomiast obowiązuje do 30 czerwca 2033 roku.