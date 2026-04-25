Bruno Fernandes: Nadal mam coś do zaoferowania Manchesterowi United

Bruno Fernandes nosi dumnie barwy Manchesteru United. Kapitan Czerwonych Diabłów jednak nie tak dawno mógł zmienić otoczenie. Portugalczyk otrzymał lukratywną ofertę przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak do transferu nie doszło i pomocnik wciąż błyszczy bardzo wysoką formą na Old Trafford.

Ostatnio na łamach „BBC Sport” ukazał się wywiad z Bruno Fernandesem, w którym poruszony został temat jego niedoszłego przejścia do Arabii Saudyjskiej. Kapitan Manchesteru United przyznał, że oferta została odrzucona, ponieważ ma coś jeszcze do udowodnienia na Old Trafford. Portugalczyk dodał też, że nie ma parcia na bycie bogatszym.

– Zostałem, bo uznałem, że nadal mam coś do zaoferowania klubowi. Oczywiście sporo się działo, bo w Arabii Saudyjskiej można zarobić ogromne pieniądze. Dobrą rzeczą w mojej rodzinie jest to, że moja żona twardo stąpa po ziemi tak jak ja – mówił Bruno Fernandes, cytowany przez portal „DevilPage”.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie chcemy być najbogatszymi ludźmi na świecie. Chcemy być tymi, którzy osiągają marzenia i mają dobre życie ze swoimi dziećmi, odnoszą tak duże sukcesy, jak to tylko możliwe – podkreślił.

Bruno Fernandes rozgrywa kapitalny sezon. Kapitan Manchesteru United w trwającej kampanii rozegrał 32 spotkania. Udało mu się ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył 19 asyst.