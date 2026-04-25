Real otrzymał ofertę wartą 30 mln. Perez zdecydował natychmiast

Real Madryt otrzymał ofertę w wysokości 30 milionów euro. Jak podaje Ramon Alvarez de Mon, na celowniku Bournemouth znalazł się Fran Garcia.

Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt w zimowym okienku transferowym otrzymał konkretną ofertę. Dziennikarz Ramon Alvarez de Mon podał, że hiszpański gigant mógł sprzedać swojego zawodnika, ponieważ Bournemouth zaproponowało około 30 milionów euro za Frana Garcię.

Sam obrońca był otwarty na zmianę klubu. Lewy defensor liczył na więcej minut na boisku. Nawet sztab szkoleniowy z Alvaro Arbeloą na czele nie był przeciwny jego odejściu.

Mimo to transfer nie doszedł do skutku. Florentino Perez pozostał wierny swojej zasadzie, że zimą nie przeprowadza żadnych zmian kadrowych. W związku z tym Garcia pozostał na Santiago Bernabeu, chociaż pozostałe strony były gotowe na finalizację transakcji.

Aktualnie sytuacja zawodnika nie jest łatwa. Hiszpan ma sporą konkurencję na lewej stronie obrony. Ferland Mendy oraz Alvaro Carreras ograniczają jego rolę w zespole. W związku z tym w bieżącym sezonie rozegrał łącznie tylko niecałe 1100 minut w 20 spotkaniach.

Dlatego latem temat transferu może wrócić. Tym razem Real może podejść do sprawy inaczej, ponieważ kontrakt 26-latka wygasa w 2027 roku.

