Arsenal gotowy na próbę sił. Arteta mówił wprost

Arsenal w hicie 21. kolejki Premier League zmierzy się w czwartek z Liverpoolem. Tymczasem przed tym spotkaniem swoimi przemyśleniami na temat starcia podzielił się Mikel Arteta.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta przed spotkaniem Arsenal – Liverpool

Arsenal i Liverpool to dwie ekipy, które mają konkretne plany związane z trwającą kampanią. Każda z drużyn mierzy wysoko. Kanonierzy rywalizują o mistrzostwo Anglii. Z kolei gracze The Reds na dziś celują w miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem przed czwartkowym hitem swoją opinię przed meczem wyraził menedżer The Gunners.

– To oczywiście bardzo ważny mecz przeciwko ubiegłorocznemu mistrzowi Premier League. Musimy udowodnić swoją wartość – powiedział Mikel Arteta cytowany przez ESPN.

– Jesteśmy na szczycie tabeli, gramy u siebie z naprawdę silnym przeciwnikiem i chcemy utrzymać tę pozycję. Aby to zrobić, musimy zaprezentować doskonałą grę przez cały mecz, by zapewnić sobie zwycięstwo. Właśnie to musimy pokazać – zaznaczył Hiszpan.

– Pokazaliśmy to już kilka dni temu w meczu z Bournemouth, po wspaniałym zwycięstwie nad Aston Villą, i tak będzie nadal. Rozumiemy to, ponieważ w naszej obecnej sytuacji chcemy utrzymać i rozwijać sukcesy w lidze, a aby to osiągnąć, nasza determinacja i chęć muszą iść w parze z odpowiednim nastawieniem – przekonywał Arteta.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od sierpnia minionego roku. Wówczas górą w bezpośrednim starciu był Liverpool, który wygrał 1:0 po golu strzelonym przez Dominika Szoboszlaia.