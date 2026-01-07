FC Barcelona zdominowała Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Drużyna Hansiego Flicka rozstrzygnęła losy meczu już przed przerwą i pewnie awansowała do finału.

fot. Associated Press / Allamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

FC Barcelona w trybie mistrzowskim. Pewny awans Katalończyków

FC Barcelona do środowej potyczki przystępowała z jasnym celem, aby wykonać krok w kierunku wygrania po raz 16. w historii Superpucharu Hiszpanii. Athletic Bilbao nie zamierzał jednak ułatwiać zadania Katalończykom, co mogło zwiastować ciekawe widowisko.

Pierwsza połowa była jednak pokazem siły drużyny Hansiego Flicka. O ile w pierwszych fragmentach rywalizacji Baskowie próbowali postawić się gigantowi La Liga, to w miarę upływu czasu kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami zaczęli przejmować gracze Blaugrany i szybko przyniosło to konkretny efekt.

Wynik spotkania został otwarty w 23. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Ferran Torres. Ofensywny gracz Barcelony oddał strzał z mniej więcej ośmiu metrów i Unai Simon został zmuszony do kapitulacji. Z kolei w 32. minucie Katalończycy zdobyli drugą bramkę. Tym razem na listę strzelców wpisał się Fermin Lopez.

Jeszcze przed przerwą Katalończycy dołożyli kolejne trafienia. Gola na 3:0 w 34. minucie strzelił Roony Bardghji, oddając mocny strzał prawą nogą. Z kolei w 38. minucie piłkę do siatki skierował Raphinha. Barcelona zatem na przerwę, dzięki trafieniu Brazylijczyka, udała się z czterobramkową zaliczką.

Po zmianie stron lider ligi hiszpańskiej nie zamierzał spuszczać z tonu. Potwierdzenie tej tezy przyszło w 53. minucie, gdy dublet skompletował Raphinha i stało się jasne, że losy rywalizacji zostały już rozstrzygnięte. Do końca meczu rezultat nie uległ zmianie i Blaugrana awansowała do finału turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Zmierzy się w nim z lepszym z pary Atlético Madryt – Real Madryt.

FC Barcelona – Athletic Bilbao 5:0 (4:0)

1:0 Ferran Torres 23′

2:0 Fermin Lopez 32′

3:0 Roony Bardghji 34′

4:0 Raphinha 38′

5:0 Raphinha 53′