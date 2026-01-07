FC Barcelona w trybie mistrzowskim. Pewny awans Katalończyków
FC Barcelona do środowej potyczki przystępowała z jasnym celem, aby wykonać krok w kierunku wygrania po raz 16. w historii Superpucharu Hiszpanii. Athletic Bilbao nie zamierzał jednak ułatwiać zadania Katalończykom, co mogło zwiastować ciekawe widowisko.
Pierwsza połowa była jednak pokazem siły drużyny Hansiego Flicka. O ile w pierwszych fragmentach rywalizacji Baskowie próbowali postawić się gigantowi La Liga, to w miarę upływu czasu kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami zaczęli przejmować gracze Blaugrany i szybko przyniosło to konkretny efekt.
Wynik spotkania został otwarty w 23. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Ferran Torres. Ofensywny gracz Barcelony oddał strzał z mniej więcej ośmiu metrów i Unai Simon został zmuszony do kapitulacji. Z kolei w 32. minucie Katalończycy zdobyli drugą bramkę. Tym razem na listę strzelców wpisał się Fermin Lopez.
Jeszcze przed przerwą Katalończycy dołożyli kolejne trafienia. Gola na 3:0 w 34. minucie strzelił Roony Bardghji, oddając mocny strzał prawą nogą. Z kolei w 38. minucie piłkę do siatki skierował Raphinha. Barcelona zatem na przerwę, dzięki trafieniu Brazylijczyka, udała się z czterobramkową zaliczką.
Po zmianie stron lider ligi hiszpańskiej nie zamierzał spuszczać z tonu. Potwierdzenie tej tezy przyszło w 53. minucie, gdy dublet skompletował Raphinha i stało się jasne, że losy rywalizacji zostały już rozstrzygnięte. Do końca meczu rezultat nie uległ zmianie i Blaugrana awansowała do finału turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Zmierzy się w nim z lepszym z pary Atlético Madryt – Real Madryt.
FC Barcelona – Athletic Bilbao 5:0 (4:0)
1:0 Ferran Torres 23′
2:0 Fermin Lopez 32′
3:0 Roony Bardghji 34′
4:0 Raphinha 38′
5:0 Raphinha 53′