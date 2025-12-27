Arsenal dostał świetną informację. Arteta już nie może się doczekać

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta cieszy się na powrót Havertza

Kai Havertz wrócił niedawno do treningów po kontuzji kolana, którego doznał na początku sezonu. Sytuacja Niemca wygląda coraz lepiej, choć sztab szkoleniowy zachowuje ostrożność.

Mikel Arteta podkreślił, że wszystko zależy od reakcji organizmu na treningi w najbliższych dniach, a ewentualny powrót na boisko to raczej kwestia dni lub tygodni. Hiszpan zaznaczył, że brak napastnika był mocno odczuwalny.

– To zawodnik, którego bardzo nam brakowało, zawodnik, który wprowadza drużynę na zupełnie inny poziom. Dlatego bardzo się cieszę, że już wkrótce znów będzie do naszej dyspozycji – powiedział trener Arsenalu na przedmeczowej konferencji prasowej.

Inaczej wygląda sytuacja Gabriela Magalhaesa, który pauzuje od listopadowej przerwy reprezentacyjnej. Obecnie Brazylijczyk nie trenuje jeszcze z zespołem, dlatego jego występ przeciwko Brighton stoi pod znakiem zapytania.

Pozytywną wiadomością jest natomiast powrót Gabriela Jesusa, który stopniowo odbudowuje formę po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Napastnik wraca powoli do gry i dostaje coraz więcej minut. Arteta przyznał, że Brazylijczyk jest fizycznie dobrze przygotowany. Kanonierzy mają więc kolejną opcję w ofensywie.

