Real zainteresowany gwiazdą Tottenhamu. Spurs długo się nie wahali

09:30, 27. grudnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  The Athletic

Micky van de Ven znalazł się na celowniku Realu Madryt. Jak donosi The Athletic, Tottenham zdecydował w sprawie przyszłości stopera.

Tottenham zareagował na zainteresowanie Realu

Tottenham Hotspur mierzy się z problemami kadrowymi na kilku pozycjach, dlatego dużo mówi się o potencjalnych wzmocnieniach. Mimo to w klubowych gabinetach uznano, że priorytetem jest zatrzymanie obecnych zawodników.

Takim przykładem jest Micky van de Ven, który wyrósł na jedną z kluczowych postaci zespołu. Holender imponuje formą, a także regularnością i odgrywa istotną rolę w defensywie Spurs.

Środkowy obrońca ma kontrakt ważny do 2029 roku, jednak jego obecne zarobki nie odpowiadają roli, jaką odgrywa na boisku. Z tego powodu Anglicy chcą zaproponować mu nową, długoterminową umowę z wyraźną podwyżką.

Całą sytuację uważnie obserwuje Real Madryt, który szuka wzmocnień do defensywy. Królewscy zwrócili uwagę właśnie na Van de Vena. Kilka tygodni temu pojawiły się także doniesienia o zainteresowaniu Liverpoolu.

Z tego względu londyński klub uznał, że trzeba zacząć działać, żeby zatrzymać kluczowego zawodnika w kadrze. Według źródła może to mieć większe znaczenie niż jakikolwiek ewentualny transfer w zimowym okienku.

