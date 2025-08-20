Arsenal wraca na rynek transferowy. Gwiazdor doznał poważnej kontuzji

Kai Havertz doznał kontuzji kolana na jednym z treningów. W związku z tym Arsenal zdecydował się wrócić na rynek transferowy. Fabrizio Romano przekazał, że Kanonierzy będą szukać nowego napastnika.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal szuka napastnika, który zastąpi Kaia Havertza

Arsenal rozpoczął sezon od zwycięstwa z Manchesterem United (1:0). W drugiej połowie na boisku pojawił się Kai Havertz, który zastąpił Viktora Gyokeresa. Niestety podczas jednego z ostatnich treningów reprezentant Niemiec doznał kontuzji, która może wykluczyć go z gry na kilka miesięcy. Warto dodać, że w poprzedniej kampanii stracił większą część rozgrywek przez uraz uda.

Tym razem problem dotyczy kolana, przez co zabrakło go na środowym treningu. Przed piłkarzem szczegółowe badania, po których będzie wiadomo dokładnie, jak długo potrwa przerwa. Kanonierzy chcą dmuchać na zimne i postanowili wrócić na rynek transferowy.

Okno transferowe w Premier League zamyka się w poniedziałek 1 września. Na kolejne wzmocnienia pozostało więc niewiele czasu, ale jak donosi Fabrizio Romano na Emirates Stadium liczą na to, że uda im się znaleźć piłkarza, który potencjalnie zastąpi Kaia Havertza.

Aktualnie na pozycji numer dziewięć Mikel Arteta ma do dyspozycji tylko Viktora Gyokeresa. Drugi z napastników, czyli Gabriel Jesus również jest niedostępny ze względu na kontuzję.

Havertz trafił do Arsenalu latem 2023 roku z Chelsea za 75 milionów euro. Łącznie w koszulce Kanonierów wystąpił w 88 meczach, zdobywając 29 goli i notując 13 asyst. Kontrakt obowiązuje go do czerwca 2028 roku.