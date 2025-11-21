Arsenal w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie bez jednej z największych gwiazd. Mikel Arteta na konferencji prasowej poinformował, że Gabriel doznał poważnej kontuzji.

MI News/ Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta (Fulham - Arsenal)

Arsenal poważnie osłabiony

Fatalne wieści z obozu wicemistrzów Anglii. Mikel Arteta na konferencji poprzedzającej niedzielne derby Londynu przekazał niepokojące informacje. Arsenal do starcia z Tottenhamem przystąpi bez kluczowego zawodnika. Gabriel nie pomoże Kanonierom.

Trener aktualnego lidera Premier League przyznał, że reprezentant Brazylii będzie niedostępny przez „wiele tygodni”. Jak długa pauza czeka gwiazdę The Gunners? Szkoleniowe stołecznej ekipy nie zdradził dokładnej daty powrotu swojego podopiecznego. Jednak Hiszpan ujawnił, że w środę Gabriel przejdzie kolejne badania.

Środkowy obrońca doznał kontuzji mięśniowej podczas zgrupowania kadry narodowej. 27-latek nie dokończył pojedynku z Senegalem, a w starciu z Tunezją zabrakło go w kadrze meczowej.