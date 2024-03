Antony mimo plotek o opuszczeniu Old Trafford podczas przyszłego okna transferowego nie ma zamiaru myśleć o zmianie klubu. Jak poinformował portal The Athletic skrzydłowy chce wywalczyć miejsce w pierwszym składzie Czerwonych Diabłów.

Źródło: The Athletic

Imago / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Antony

Antony rozczarował po transferze na Old Trafford

Czerwone Diabły chcą sprzedać latem skrzydłowego

Brazylijczyk nie chce opuszczać Manchesteru United

Antony chce zostać w Manchesterze United

Antony trafił na Old Trafford w 2022 roku z Ajaxu. Czerwone Diabły zapłaciły za skrzydłowego prawie 100 milionów euro, lecz jak się okazało, były to pieniądze wydane w błoto. Brazylijczyk kompletnie rozczarował i nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Ostatecznie kiepska forma spowodowała, że stracił miejsce w wyjściowym składzie.

Wobec rozczarowującej dyspozycji Manchester United jest gotowy, aby latem wysłuchać ofert za zawodnika. W ten sposób Czerwone Diabły chcą odzyskać, choć część kwoty zainwestowanej w 24-latka. Co więcej, sprzedaż Antony’ego wzbogaciłaby w mniejszym bądź większym stopniu budżet transferowy.

Jednak z informacji portalu The Athletic dowiadujemy się, że odmienne plany ma sam Antony. Były skrzydłowy Ajaxu nie ma zamiaru myśleć o odejściu z klubu. Celem Brazylijczyka jest walka o miejsce w składzie i odzyskanie zaufania u Erika ten Haga.

W tym sezonie Antony zagrał 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił zaledwie jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Umowa z Manchesterem United obowiązuje do czerwca 2027 roku. Transfermarkt wycenia go na 35 milionów euro.