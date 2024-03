Imago / Nicola Ianuale Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Agent Lautaro Martineza spotkał się w Madrycie z przedstawicielami klubu

Trwają rozmowy w sprawie nowego kontraktu

Lautaro oprócz nowej umowy ma otrzymać solidną podwyżkę wynagrodzenia

Inter negocjuję z agentem Lautaro nowy kontrakt

Inter Mediolan rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w XXI w. Podopieczni Simone Inzaghiego zasłużyli na miano jednej z najlepszych drużyn w Europie w bieżących rozgrywkach. Nerazzurri mają w lidze autostradę do zdobycia scudetto, a mistrzostwo mogą przypieczętować w rywalizacji z odwiecznym rywalem, czyli Milanem.

Przy okazji rewanżowego meczu w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt w stolicy Hiszpanii pojawił się agent Lautaro Martineza. Argentyńczyk jest motorem napędowym Interu w trwającej kampanii i nikt nie wyobraża sobie drużyny bez obecności 26-latka. Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się informację na temat nowego kontraktu dla kapitana Il Biscione i właśnie ta kwestia jest powodem obecności Alejandro Camano w Madrycie.

Jak poinformował Nicolo Schira agent zawodnika rozmawia z przedstawicielami Interu ws. nowego kontraktu. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia to Lautaro Martinez złoży podpis pod umową do czerwca 2028 roku. Napastnik może liczyć również na podwyżkę pensji z 6,2 do 8 milionów euro rocznie plus dodatki.

Reprezentant Argentyny w tym sezonie jest w zabójczej formie, o czym świadczą jego indywidualne statystyki. Lautaro ma na swoim koncie 35 meczów, w których strzelił 26 bramek i zaliczył 5 asyst.