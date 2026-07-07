Arsenal finalizuje transfer. Testy medyczne już zaplanowane

17:49, 7. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Arsenal dopina transfer francuskiego bramkarza. Illan Meslier zasili szeregi mistrzów Anglii - donosi "The Athletic". Golkiper do niedawna był związany z Leeds United.

Mikel Arteta
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PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Illan Meslier o krok od transferu do Arsenalu

Arsenal jest blisko pierwszego transferu tego lata. Jak informuje „The Athletic”, londyński klub osiągnął porozumienie w sprawie pozyskania Illana Mesliera. 26-letni francuski bramkarz ma dołączyć do Kanonierów na zasadzie wolnego transferu po rozstaniu z Leeds United.

Meslier obecnie pozostaje bez klubu i może okazać się dla Arsenalu bardzo wartościowym uzupełnieniem kadry. Były golkiper FC Lorient na Emirates Stadium będzie pełnił rolę zmiennika Davida Rayi. Na tym etapie kariery Francuz potrzebuje występów, a rola drugiego lub trzeciego bramkarza może nie być dla niego idealnym rozwiązaniem. Z drugiej strony możliwość pracy w jednym z największych klubów Premier League oraz pod okiem Mikela Artety była trudna do odrzucenia.

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Arsenal ma za sobą bardzo udany sezon, w którym zdobył mistrzostwo Anglii, ale jednocześnie przegrał finał Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Latem klub chce jeszcze bardziej podnieść poziom zespołu i ponownie powalczyć o najważniejsze trofea. Priorytetem ma być poprawa jakości kadry, szczególnie w formacji ofensywnej, gdzie londyńczycy szukają między innymi szybkiego skrzydłowego oraz skutecznego napastnika.

W najbliższym czasie Meslier ma przejść jeszcze testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Kanonierami. Francuski bramkarz w barwach Leeds rozegrał 215 meczów i zachował 70 czystych kont. Wcześniej był uznawany za jeden z największych talentów w swoim kraju. We francuskiej kadrze do lat 21 uzbierał łącznie 13 występów.

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