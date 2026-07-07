Alejandro Garnacho przymierzany do europejskiej potęgi

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Atletico Madryt obserwuje sytuację Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho nie może zaliczyć swojego pobytu w Chelsea do udanych. 22-letni skrzydłowy nie odgrywa znaczącej roli w zespole The Blues, dlatego wiele wskazuje na to, że już podczas letniego okienka transferowego zmieni otoczenie. Władze londyńskiego giganta są gotowe rozważyć sprzedaż Argentyńczyka, jeśli na stole pojawi się oferta opiewająca na około 40-50 milionów euro. Chętnych na usługi wciąż perspektywicznego atakującego nie powinno zabraknąć.

Jak poinformował Ekrem Konur, sytuację Garnacho uważnie monitoruje między innymi Atletico Madryt. Dla lewego skrzydłowego byłby to powrót do stolicy Hiszpanii, ponieważ właśnie w akademii tego klubu stawiał on swoje pierwsze piłkarskie kroki. Wówczas nie zdołał jednak zadebiutować w pierwszym zespole prowadzonym przez Diego Simeone, gdyż jako młody zawodnik przeniósł się na Wyspy Brytyjskie. Oprócz Atletico ofensywnego piłkarza obserwują także inne europejskie kluby, drużyny z Arabii Saudyjskiej oraz River Plate.

Ośmiokrotny reprezentant Argentyny występuje w barwach Chelsea od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się do zachodniego Londynu za ponad 46 milionów euro z Manchesteru United. Garnacho w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2032 roku, co daje londyńskiemu potentatowi mocną pozycję negocjacyjną w przypadku ewentualnego transferu.

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