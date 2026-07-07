Arsenal wziął na radar młodego stopera Realu Madryt

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Raul Asencio celem transferowym Arsenalu

Raul Asencio może opuścić Real Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego. 23-letni stoper nie znajduje się bowiem w planach nowego trenera ekipy Królewskich – Jose Mourinho – który bardziej ceni innych środkowych obrońców. W związku z tym władze hiszpańskiego giganta są gotowe wysłuchać ofert za swojego zawodnika, licząc na transfer wychodzący, który pozwoli im zasilić klubową kasę znaczną kwotą jeszcze tego lata.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem Asencio jest Arsenal. Kanonierzy rozważają złożenie oferty za mierzącego 184 centymetry defensora. Menedżer londyńskiego zespołu – Mikel Arteta – wysoko ceni umiejętności swojego rodaka i uważa, że zdolny Hiszpan byłby wartościowym uzupełnieniem kadry jego drużyny. Niewykluczone więc, że w najbliższych tygodniach angielski potentat przejdzie do konkretnych działań.

Raul Asencio, którego wcześniej łączono także z innymi ekipami z Anglii, Arabii Saudyjskiej oraz Turcji, rozegrał w minionym sezonie 34 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku. Mierzący 184 centymetry stoper trafił do akademii La Fabrica w 2017 roku, wcześniej rozwijając swoje umiejętności w młodzieżowych zespołach UD Las Palmas.

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