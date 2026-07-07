Man United sprowadzi klasowego napastnika? Promocyjna cena

Serhou Guirassy ma możliwość odejścia z Borussii Dortmund za mniej niż 40 milionów euro. Specjalną klauzulę odstępnego może aktywować tylko kilka wybranych klubów. Wśród nich znajduje się Manchester United - donosi Ekrem Konur.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Serhou Guirassy przymierzany do Manchesteru United

Serhou Guirassy może opuścić Borussię Dortmund podczas aktualnego letniego okienka transferowego. 30-letni napastnik chce bowiem spróbować nowego wyzwania, a dodatkowo jest dostępny w dość promocyjnej cenie. Mianowicie, w kontrakcie reprezentanta Gwinei z niemieckim klubem znajduje się klauzula odstępnego opiewająca na niespełna 40 milionów euro. Jest ona aktywna wyłącznie dla kilku europejskich gigantów, którzy mogą skorzystać z okazji jeszcze w najbliższych dniach.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, wśród nich figuruje między innymi Manchester United. Czerwone Diabły od dłuższego czasu obserwują 28-krotnego reprezentanta Gwinei, dlatego niewykluczone, że zdecydują się na jego pozyskanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę stosunkowo niską kwotę odstępnego. Wspomniany zapis dotyczy również Manchesteru City, Liverpoolu, Chelsea, Arsenalu, Realu Madryt oraz Barcelony. Klauzula obowiązuje jednak tylko do 15 lipca.

Serhou Guirassy reprezentuje barwy zespołu BVB od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Signal Iduna Park ze Stuttgartu za 18 milionów euro. Bilans afrykańskiego snajpera na boiskach Bundesligi robi ogromne wrażenie – w 134 spotkaniach zdobył 81 bramek i zanotował 8 asyst. Umowa doświadczonego napastnika z Borussią Dortmund obowiązuje do połowy 2028 roku, a jego skuteczność od lat stawia go w gronie najlepszych strzelców ligi niemieckiej.

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